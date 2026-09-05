ЄС та Україна 11 вересня проведуть перше засідання Альянсу з питань дронів

Індустрія дронів

ЄС та Україна 11 вересня проведуть у Брюсселі перше засідання Альянсу з питань безпілотників. Ініціатива має на меті прискорити впровадження дронових технологій і засобів протидії безпілотникам у країнах Євросоюзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Euractiv із посиланням на джерела.

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За даними видання, у засіданні візьме участь єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

Також до зустрічі долучаться 19 компаній - виробників безпілотників із країн ЄС. Серед них ORQA, Indra Group, Fincantieri, WB Electronics/WB Group, Destinus, Delair, RSI Europe, TERMA A/S та Quantum Systems.

Україну представлятимуть компанії Skyfall Industries, Greentech Harvest, Tencore, Deviro, Vyriy Industry, Науково-виробнича компанія "ATHLON AVIA", TAF Industries, UFORCE та F-Drones.

Учасники обговорять подальші кроки

За словами джерел Euractiv, основна увага під час першого засідання буде зосереджена на оцінці поточної ситуації. Учасники мають визначити графік подальших дій та обговорити перші спільні заходи.

Керівник апарату єврокомісара Кубілюуса Сімонас Шатунас зазначив, що європейська сторона прагне перейняти український досвід розвитку дронової галузі.

"Ми намагаємося багато чого навчитися у них: як функціонує екосистема, як уряд та дронна галузь співпрацюють", — сказав Шатунас.

Ідею Альянсу запропонувала Урсула фон дер Ляєн

Ідею створення Альянсу з питань безпілотників голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вперше озвучила у своїй промові "Про стан Союзу" минулого року.

Ініціатива стала частиною заходів ЄС, спрямованих на посилення захисту повітряного простору держав-членів від проникнення безпілотників.

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