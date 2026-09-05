РФ нанесла удар по СТО на Днепровщине: 1 человек погиб, трое ранены

Утром 5 сентября российские войска нанесли удар по станции технического обслуживания в Днепровском районе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

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"Один человек погиб в результате атаки россиян на СТО в Днепровском районе", — говорится в сообщении.

Пострадавшим оказывают помощь

Также в результате атаки трое человек получили ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте удара работают все экстренные службы.

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