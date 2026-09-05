РФ ударила по СТО на Дніпровщині: 1 людина загинула, троє поранені

Зранку 5 вересня російські війська завдали удару по станції технічного обслуговування у Дніпровському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

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"Одна людина загинула через атаку росіян на СТО у Дніпровському районі", - йдеться в повідомленні.

Постраждалим надають допомогу

Також внаслідок атаки троє людей дістали поранення. Вони отримують необхідну медичну допомогу.

На місці удару працюють усі екстрені служби.

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