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У Кам’янському оголосили День жалоби за загиблими через удар РФ по меткомбінату
Сьогодні, 5 вересня, у Камʼянському оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр міськради.
Нові деталі
"Світла пам’ять загиблим. Глибокі співчуття рідним і близьким, родинам буде надано необхідну допомогу", - зазначили у міськраді.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Росія завдала удару по металургійному комбінату у Кам’янському: четверо загиблих.
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