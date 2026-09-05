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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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У Кам’янському оголосили День жалоби за загиблими через удар РФ по меткомбінату

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Сьогодні, 5 вересня, у Камʼянському оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр міськради.

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Нові деталі

"Світла пам’ять загиблим. Глибокі співчуття рідним і близьким, родинам буде надано необхідну допомогу", - зазначили у міськраді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейські Григоренко та Шматко загинули під час документування попереднього удару на Дніпропетровщині

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Росія завдала удару по металургійному комбінату у Кам’янському: четверо загиблих.

Також читайте: На Дніпропетровщині внаслідок атак РФ загинули двоє поліцейських, ще один поранений. ФОТО

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