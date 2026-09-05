В Каменском объявили День траура по погибшим в результате удара РФ по меткомбинату
Сегодня, 5 сентября, в Каменском объявлен День траура по погибшим в результате вражеской атаки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр горсовета.
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"Светлая память погибшим. Глубокие соболезнования родным и близким, семьям будет оказана необходимая помощь", - отметили в горсовете.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Россия нанесла удар по металлургическому комбинату в Каменском: четверо погибших.
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