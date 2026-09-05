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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Россия нанесла удар по металлургическому комбинату в Каменском: четверо погибших

кам’янське

В ночь с 4 на 5 сентября российские оккупационные войска нанесли удар по промышленным объектам в Каменском. Около пяти попаданий пришлось на территорию металлургического комбината.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

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"Четыре человека погибли, еще пятеро получили ранения в результате атаки россиян на Каменское", — говорится в сообщении.

Пострадавшие

Трое пострадавших находятся в больнице. Среди них — 30-летняя женщина, которая находится в реанимации. Медики оказывают раненым всю необходимую помощь.

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обстрел (35236) Днепропетровская область (5675) Криворожский район (468) Каменское (21)
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Ось припинення вогню ,дибіли в українській владі все роблять для капітуляції України.
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05.09.2026 08:02 Ответить
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"Не можливо домовлятись з тими хто прийшов тебе вбивати"-Голда Меїр.
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05.09.2026 08:03 Ответить
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Співрозмовники Суспільного в управлінні Збройних Сил, командуванні Сил ТрО «Північ», а також двоє командирів підрозділів Сил оборони на різних напрямках заперечують інформацію про зупинку вогню на лінії фронту з 00:00 5 вересня до 23:59 8 вересня, про що раніше повідомляла Українська правда та низка Telegram-каналів.
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05.09.2026 08:06 Ответить

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