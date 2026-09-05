Россия нанесла удар по металлургическому комбинату в Каменском: четверо погибших

В ночь с 4 на 5 сентября российские оккупационные войска нанесли удар по промышленным объектам в Каменском. Около пяти попаданий пришлось на территорию металлургического комбината.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

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"Четыре человека погибли, еще пятеро получили ранения в результате атаки россиян на Каменское", — говорится в сообщении.

Пострадавшие

Трое пострадавших находятся в больнице. Среди них — 30-летняя женщина, которая находится в реанимации. Медики оказывают раненым всю необходимую помощь.

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