Росія завдала удару по металургійному комбінату у Кам’янському: четверо загиблих

У ніч з 4 на 5 вересня російські окупаційні війська завдали удару по промисловості у Кам’янському. Близько п’яти влучань припало на територію металургійного комбінату.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

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"Чотири людини загинули, ще пʼятеро дістали поранень через атаку росіян на Камʼянське", - йдеться в повідомленні.

Постраждалі

Троє постраждалих у лікарні. Серед них - 30-річна жінка, яка перебуває у реанімації. Медики надають пораненим усю необхідну допомогу.

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