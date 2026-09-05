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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Росія завдала удару по металургійному комбінату у Кам’янському: четверо загиблих

кам’янське

У ніч з 4 на 5 вересня російські окупаційні війська завдали удару по промисловості у Кам’янському. Близько п’яти влучань припало на територію металургійного комбінату.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

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"Чотири людини загинули, ще пʼятеро дістали поранень через атаку росіян на Камʼянське", - йдеться в повідомленні.

Постраждалі

Троє постраждалих у лікарні. Серед них - 30-річна жінка, яка перебуває у реанімації. Медики надають пораненим усю необхідну допомогу.

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Автор: 

обстріл (36539) Дніпропетровська область (5241) Криворізький район (482) Кам’янське (23)
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