РФ атаковала поезд, идущий в Херсон, и обстреляла Днепровский район областного центра: есть погибшие

В полдень российские войска обстреляли несколькими ракетами "Шахед" пассажирский поезд, следовавший в Херсон. Повреждены два тепловоза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин.

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"На данный момент известно об одной пострадавшей. В больницу в состоянии средней тяжести доставили 55-летнюю работницу железной дороги", — говорится в сообщении.

Она получила осколочные ранения руки, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговые травмы. Сейчас врачи оказывают ей необходимую помощь.

Обстрел Херсона

Российские оккупанты убили двух человек в Днепровском районе Херсона.

"Сегодня в результате вражеского обстрела мужчина и женщина получили ранения, несовместимые с жизнью. В настоящее время соответствующие службы устанавливают личности погибших", — сообщил Прокудин.

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