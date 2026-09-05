Росіяни атакували потяг до Херсона та обстріляли Дніпровський район обласного центру: є загиблі
Опівдні російські війська атакували кількома "Шахедами" пасажирський потяг, який прямував до Херсона. Пошкоджені два тепловози.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.
"На цю хвилину відомо про одну постраждалу. До лікарні у стані середньої тяжкості доставили 55-річну працівницю залізниці", - йдеться в повідомленні.
Вона дістала уламкові поранення руки, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Наразі лікарі надають їй необхідну допомогу.
Обстріл Херсону
Російські окупанти вбили двох людей у Дніпровському районі Херсона.
"Сьогодні через ворожий обстріл поранення, несумісні з життям, дістали чоловік та жінка. Наразі відповідні служби встановлюють особи загиблих", - повідомив Прокудін.
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