Росіяни атакували потяг до Херсона та обстріляли Дніпровський район обласного центру: є загиблі

Опівдні російські війська атакували кількома "Шахедами" пасажирський потяг, який прямував до Херсона. Пошкоджені два тепловози.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

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"На цю хвилину відомо про одну постраждалу. До лікарні у стані середньої тяжкості доставили 55-річну працівницю залізниці", - йдеться в повідомленні.

Вона дістала уламкові поранення руки, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Наразі лікарі надають їй необхідну допомогу.

Обстріл Херсону

Російські окупанти вбили двох людей у Дніпровському районі Херсона.

"Сьогодні через ворожий обстріл поранення, несумісні з життям, дістали чоловік та жінка. Наразі відповідні служби встановлюють особи загиблих", - повідомив Прокудін.

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