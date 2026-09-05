РФ атаковала Хмельницкую область беспилотниками: повреждены предприятия в Хмельницком районе

Днём 5 сентября 2026 года войска РФ нанесли удар с помощью ударных беспилотников по Хмельницкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Сергей Тюрин, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"Только что завершилась атака вражескими беспилотниками. Работали силы ПВО", — говорится в сообщении.

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Есть повреждения

По предварительной информации, в результате атаки имеются повреждения на территории отдельных предприятий в Хмельницком районе.

На место происшествия выехали все соответствующие службы.

Подробнее Тюрин обещает сообщить позже.

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