РФ атаковала Хмельницкую область беспилотниками: повреждены предприятия в Хмельницком районе
Днём 5 сентября 2026 года войска РФ нанесли удар с помощью ударных беспилотников по Хмельницкой области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Сергей Тюрин, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"Только что завершилась атака вражескими беспилотниками. Работали силы ПВО", — говорится в сообщении.
Есть повреждения
По предварительной информации, в результате атаки имеются повреждения на территории отдельных предприятий в Хмельницком районе.
На место происшествия выехали все соответствующие службы.
Подробнее Тюрин обещает сообщить позже.
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