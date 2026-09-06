Сбито 82 из 108 вражеских БПЛА и 6 "бандеролей", - Воздушные силы
В ночь на 6 сентября 2026 года войска РФ атаковали Украину 108 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия", а также S8000 "Бандероль".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 82 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербер", дронов других типов и 6 S8000 "Бандероль".
Последствия
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 11 точках, а также падение сбитых аппаратов (обломки) в 7 точках.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - подчеркивают Воздушные силы.
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