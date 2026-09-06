Збито 82 зі 108 ворожих БпЛА та 6 "Бандеролей", - Повітряні сили

У ніч на 6 вересня 2026 року війська РФ атакували Україну 108 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія", а також S8000 "Бандероль".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 82 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та 6 S8000 "Бандероль".

Наслідки

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - наголошують Повітряні сили.

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