Польша подняла в воздух военный вертолет из-за неизвестного объекта со стороны Беларуси: им оказалась стая птиц
В Польше подняли военный вертолет из-за неизвестного объекта, приближавшегося со стороны Беларуси.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование родов войск Вооруженных сил Польши (DORSZ).
Польские военные выяснили причину тревоги
Радиолокационные системы зафиксировали объект, приближавшийся со стороны Беларуси.
Польские военные проверяли, не было ли нарушения воздушного пространства. Также они хотели исключить возможность метеорологических или других атмосферных явлений.
В то же время в Польше отметили, что в течение последних часов не наблюдали активности российской дальнемагистральной авиации, связанной с ударами по территории Украины.
Впоследствии проверку завершили. Оказалось, что зафиксированные радарами сигналы не были связаны с нарушением воздушного пространства Польши.
"Их причиной была большая стая птиц, пролет которой зафиксировали системы наблюдения за воздушным пространством", — заявили в Оперативном командовании.
Польские военные подчеркнули, что угроз для безопасности воздушного пространства страны не выявлено.
- Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил об усилении защиты воздушного пространства страны в связи с недавними провокациями и актами агрессии со стороны России.
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