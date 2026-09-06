Польща підняла військовий гелікоптер через невідомий об’єкт із боку Білорусі: ним виявилася зграя птахів
У Польщі піднімали військовий гелікоптер через невідомий об’єкт із боку Білорусі.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування видів Збройних сил Польщі (DORSZ).
Польські військові з’ясували причину тривоги
Радіолокаційні системи зафіксували об’єкт, який наближався з боку Білорусі.
Польські військові перевіряли, чи не було порушення повітряного простору. Також вони хотіли виключити можливість метеорологічних або інших атмосферних явищ.
Водночас у Польщі зазначили, що протягом останніх годин не спостерігали активності російської дальньої авіації, пов’язаної з ударами по території України.
Згодом перевірку завершили. Виявилося, що зафіксовані радарами сигнали не були пов’язані з порушенням повітряного простору Польщі.
"Їхньою причиною була велика зграя птахів, проліт якої зафіксували системи спостереження за повітряним простором", — заявили в Оперативному командуванні.
Польські військові наголосили, що загрози для безпеки повітряного простору країни не виявили.
- Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про посилення захисту повітряного простору країни через нещодавні провокації та акти агресії з боку Росії.
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