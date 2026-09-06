Польща підняла військовий гелікоптер через невідомий об’єкт із боку Білорусі: ним виявилася зграя птахів

У Польщі піднімали військовий гелікоптер через невідомий об’єкт із боку Білорусі.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування видів Збройних сил Польщі (DORSZ).

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Польські військові з’ясували причину тривоги

Радіолокаційні системи зафіксували об’єкт, який наближався з боку Білорусі.

Польські військові перевіряли, чи не було порушення повітряного простору. Також вони хотіли виключити можливість метеорологічних або інших атмосферних явищ.

Водночас у Польщі зазначили, що протягом останніх годин не спостерігали активності російської дальньої авіації, пов’язаної з ударами по території України.

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Згодом перевірку завершили. Виявилося, що зафіксовані радарами сигнали не були пов’язані з порушенням повітряного простору Польщі.

"Їхньою причиною була велика зграя птахів, проліт якої зафіксували системи спостереження за повітряним простором", — заявили в Оперативному командуванні.

Польські військові наголосили, що загрози для безпеки повітряного простору країни не виявили.