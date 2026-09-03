Захист повітряного простору Польщі: Варшава збільшує активність F-16 та вертольотів

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про посилення захисту повітряного простору країни через нещодавні провокації та акти агресії з боку Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його повідомленні в соцмережі X.

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Польща збільшує активність авіації

За словами міністра, останні тижні показали, що російські провокації набувають різних форм. Вони також становлять загрозу в районах, які раніше вважалися безпечними.

Косіняк-Камиш повідомив, що Польща збільшує активність своїх повітряних сил.

"Ми збільшуємо активність наших повітряних сил, зокрема літаків F-16 та вертольотів", – наголосив глава Міноборони Польщі.

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Варшава посилює системи швидкого реагування

Міністр зазначив, що Польща постійно стежить за ситуацією на східному кордоні.

Також країна посилює системи швидкого реагування, щоб протидіяти загрозам на всій своїй території.

Раніше 3 вересня повідомлялося, що з 10 вересня до 9 грудня 2026 року східна частина Польщі потрапить до тимчасової зони обмеженого повітряного руху EP R134.

До слова, 3 вересня польські винищувачі перехопили над Балтійським морем російський розвідувальний літак Іл-20, який летів із вимкненими ідентифікаційними пристроями.

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