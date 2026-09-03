Японія та Польща об’єднують зусилля для відбудови України: Варшава стане ключовим діловим центром

Японія та Польща домовилися тісніше координувати зусилля з відбудови України. Окрему роль у цьому процесі має відігравати Польща, яку сторони розглядають як важливий діловий центр для майбутньої реконструкції країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Японії за підсумками зустрічі глав МЗС Тошіміцу Мотеґі та Радослава Сікорського у Братиславі.

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Польща – діловий центр для відбудови України

Міністри зустрілися на полях форуму глав МЗС країн Вишеградської групи та обговорили ситуацію в Україні й подальшу підтримку держави.

"Вони підтвердили важливість Польщі як ділового центру для відновлення України і погодилися, що обидві країни працюватимуть разом задля сприяння допомозі у відновленні й реконструкції України", – йдеться у повідомленні.

Таким чином Токіо та Варшава планують координувати свої зусилля у проєктах, пов’язаних із майбутньою відбудовою України.

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"Безпека Європи й Азії нероздільна"

Мотеґі та Сікорський також обговорили безпекову ситуацію у Східній Азії та Індо-Тихоокеанському регіоні.

Глави МЗС погодилися, що безпека Європи та Азії нероздільна, а тому Японія і Польща мають продовжувати тісну взаємодію у безпекових питаннях.

Крім того, сторони домовилися продовжувати співпрацю щодо питань, пов’язаних із Північною Кореєю.

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