Япония и Польша объединяют усилия для восстановления Украины: Варшава станет ключевым деловым центром
Япония и Польша договорились более тесно координировать усилия по восстановлению Украины. Особую роль в этом процессе должна сыграть Польша, которую стороны рассматривают как важный деловой центр для будущей реконструкции страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Японии по итогам встречи глав МИД Тосимицу Мотеги и Радослава Сикорского в Братиславе.
Польша – деловой центр для восстановления Украины
Министры встретились в рамках форума глав МИД стран Вышеградской группы и обсудили ситуацию в Украине и дальнейшую поддержку государства.
"Они подтвердили важность Польши как делового центра для восстановления Украины и согласились, что обе страны будут работать вместе для содействия помощи в восстановлении и реконструкции Украины", — говорится в сообщении.
Таким образом, Токио и Варшава планируют координировать свои усилия в проектах, связанных с будущим восстановлением Украины.
"Безопасность Европы и Азии неразделима"
Мотеги и Сикорский также обсудили ситуацию с безопасностью в Восточной Азии и Индо-Тихоокеанском регионе.
Главы МИД согласились, что безопасность Европы и Азии неразделима, и поэтому Япония и Польша должны продолжать тесное взаимодействие в вопросах безопасности.
Кроме того, стороны договорились продолжать сотрудничество по вопросам, связанным с Северной Кореей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль