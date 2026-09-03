Япония и Польша объединяют усилия для восстановления Украины: Варшава станет ключевым деловым центром

Япония и Польша договорились более тесно координировать усилия по восстановлению Украины. Особую роль в этом процессе должна сыграть Польша, которую стороны рассматривают как важный деловой центр для будущей реконструкции страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Японии по итогам встречи глав МИД Тосимицу Мотеги и Радослава Сикорского в Братиславе.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Польша – деловой центр для восстановления Украины

Министры встретились в рамках форума глав МИД стран Вышеградской группы и обсудили ситуацию в Украине и дальнейшую поддержку государства.

"Они подтвердили важность Польши как делового центра для восстановления Украины и согласились, что обе страны будут работать вместе для содействия помощи в восстановлении и реконструкции Украины", — говорится в сообщении.

Таким образом, Токио и Варшава планируют координировать свои усилия в проектах, связанных с будущим восстановлением Украины.

Читайте также: Цифровизация восстановления: для восстановления Украины задействуют ИИ и новые электронные платформы

"Безопасность Европы и Азии неразделима"

Мотеги и Сикорский также обсудили ситуацию с безопасностью в Восточной Азии и Индо-Тихоокеанском регионе.

Главы МИД согласились, что безопасность Европы и Азии неразделима, и поэтому Япония и Польша должны продолжать тесное взаимодействие в вопросах безопасности.

Кроме того, стороны договорились продолжать сотрудничество по вопросам, связанным с Северной Кореей.

Читайте также: ЕИБ выделит Украине почти 500 млн евро на восстановление и поддержку бизнеса, - Негаммер