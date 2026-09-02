Туск про пожежі на оборонних підприємствах у Польщі: акт саботажу та можливий підпал
Прем’єр-міністр ПольщіДональд Туск прокоментував пожежі на підприємствах у місті Скаржисько-Каменна та в Любліні в неділю, 30 серпня, наголосивши, що йдеться про саботаж та навмисний підпал.
Про це він сказав перед початком засідання уряду Польщі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформу.
Акт саботажу та підпал
"Якщо йдеться про пожежі на двох підприємствах – в Любліні та Скаржисько-Каменній, то у випадку Скаржисько-Каменної немає жодних сумнівів, що стався навмисний підпал, тобто акт саботажу", - зазначив Туск.
Водночас, за його словами, у випадку Любліна "ми не маємо таких доказів, але, враховуючи також характер виробництва, не можна виключити, що там також було навмисне підпалення".
Що передувало
- Раніше стало відомо про пожежу на заводі польської компанії, яка виробляє безпілотники для польської та української армій.
- Національна прокуратура Польщі почала розслідування щодо підпалу підприємства WB Electronics S.A. у Скаржисько-Каменній, яке виробляє безпілотники для польської та української армій.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль