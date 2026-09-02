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Туск про пожежі на оборонних підприємствах у Польщі: акт саботажу та можливий підпал

Туск про пожежі на заводах у Польщі

Прем’єр-міністр ПольщіДональд Туск прокоментував пожежі на підприємствах у місті Скаржисько-Каменна та в Любліні в неділю, 30 серпня, наголосивши, що йдеться про саботаж та навмисний підпал.

Про це він сказав перед початком засідання уряду Польщі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформу.

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Акт саботажу та підпал

"Якщо йдеться про пожежі на двох підприємствах – в Любліні та Скаржисько-Каменній, то у випадку Скаржисько-Каменної немає жодних сумнівів, що стався навмисний підпал, тобто акт саботажу", - зазначив Туск.

Водночас, за його словами, у випадку Любліна "ми не маємо таких доказів, але, враховуючи також характер виробництва, не можна виключити, що там також було навмисне підпалення".

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Що передувало

  • Раніше стало відомо про пожежу на заводі польської компанії, яка виробляє безпілотники для польської та української армій. 
  • Національна прокуратура Польщі почала розслідування щодо підпалу підприємства WB Electronics S.A. у Скаржисько-Каменній, яке виробляє безпілотники для польської та української армій.

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