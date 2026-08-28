Російські тролі розкручують антиукраїнські настрої в Польщі, що провокує агресію проти українців, - Боднар

Російські тролі та антиукраїнські сили активно розкручують у соцмережах негатив навколо українців у Польщі, що створює підґрунтя для випадків фізичної агресії. Водночас самі українці дедалі активніше фіксують такі інциденти та домагаються притягнення порушників до відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив журналістам посол України в Польщі Василь Боднар.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Це дає поживу для актів фізичної агресії"

За словами дипломата, Україна реагує на порушення прав своїх громадян через посольство, консульства та Міністерство закордонних справ. Однак головним завданням він назвав запобігання таким випадкам.

"Але тут питання більше превенції, ніж того, щоб боротися з наслідками", – наголосив Боднар.

Окремою загрозою посол назвав політичну риторику, яка може впливати на ставлення польського суспільства до українців, особливо напередодні парламентських виборів у Польщі восени 2027 року.

"У соцмережах цю тему постійно розкручують російські тролі, антиукраїнські елементи, і це дає поживу для таких безпосередніх актів фізичної агресії проти громадян України", – заявив дипломат.

Українці дедалі частіше фіксують напади на відео

За словами Боднара, випадки агресії проти українців траплялися і в 2023–2024 роках, однак раніше далеко не всі вони набували розголосу. Тепер громадяни України частіше використовують відеофіксацію як спосіб самозахисту.

"Як тільки це стає публічно відомим – наступає негайна реакція. Це дає підстави потім захищати свої права в суді, коли правопорушника затримують і притягують до відповідальності", – пояснив посол.

Він позитивно оцінив реакцію польських правоохоронців та співпрацю між двома державами. За його словами, контакти налагоджені між міністерствами, прокуратурами, поліцією та спеціальними службами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість антиукраїнського контенту в польському інформпросторі зросла на 250%, - ЦПД

У Польщі живуть майже 2 млн українців

Водночас Боднар закликав не представляти ситуацію однобічно. За його словами, серед майже двох мільйонів громадян України, які проживають у Польщі, також є ті, хто вчиняє правопорушення та несе за них відповідальність.

"Хтось із українців за порушення потрапляє до в'язниці, хтось – під депортацію. Це також є справами, про які треба говорити", – зазначив дипломат.

За словами Боднара, польська влада наразі належним чином реагує на правопорушення, а українська сторона вдячна поліції, прокуратурі та іншим службам Польщі за співпрацю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Партія Качинського різко втратила підтримку: у Польщі зростають рейтинги антиукраїнських сил