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Партія Качинського різко втратила підтримку: у Польщі зростають рейтинги антиукраїнських сил

У Польщі падає рейтинг партії Качинського, посилюються антиукраїнські сили

Найбільша опозиційна партія Польщі "Право і справедливість" (PiS) за місяць втратила понад п'ять відсоткових пунктів підтримки виборців, тоді як антиукраїнські політичні сили продовжують нарощувати рейтинги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування Opinia24, які публікує Onet.

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Найбільшу підтримку серед польських виборців зберігає керівна "Громадянська коаліція", за яку готові проголосувати 30,3% респондентів. Це на один відсотковий пункт менше, ніж під час попереднього опитування.

Водночас рейтинг партії Ярослава Качинського "Право і справедливість" впав до 17,2%, що означає втрату одразу 5,6 відсоткового пункту. Натомість антиукраїнська "Конфедерація" покращила свій результат до 15,3%, додавши 1,9 відсоткового пункту.

Якби парламентські вибори відбулися зараз, до Сейму також пройшли б ще одна антиукраїнська сила – "Конфедерація польської корони" із 9% підтримки, "Лівиця" з 7% та партія "Розвиток Плюс" експрем'єра Матеуша Моравецького, яка набирає 5,3%.

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Автори дослідження зазначають, що найбільші зміни відбуваються саме на правому фланзі польської політики.

"Найбільша динаміка спостерігається на правому фланзі політичної сцени. Ця плутанина в партії "Право і справедливість" явно зміцнює обидві "Конфедерації"", – йдеться в аналізі Opinia24.

Соціологи також звертають увагу, що "Право і справедливість" демонструє найнижчий рівень підтримки потенційних виборців за останні роки, тоді як сукупний рейтинг двох "Конфедерацій" майже зрівнявся з тим рівнем підтримки, який PiS мала ще у червні.

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вибори (6149) Польща (7668) рейтинг (840) сейм (77)
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Топ коментарі
+18
Чи фсб руками навроцькогр? Рашка вміє загрібати жар чужими руками, вона на цьому з сотню собак зʼїла давно. Там де добросовісно "шкребуть" завжди вилазять рашистські роги. Вони і в Польщі повилазили за фермерами і трактористами, і зараз стовідсотково копошаться за спинами поляків.
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07.08.2026 11:21 Відповісти
+13
73, якась магічна цифра... тягнуться до неї ідіоти...
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07.08.2026 11:19 Відповісти
+12
ну чому ж маячня ?

Це об'єктивна реальність.

Просто треба до неї пристосуватись.

Якщо всі українці завтра виїдуть до Португалії, то економіка Польщі буде післязавтра в повній сраці, а економіка Португалії обжене економіку Іспанії
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07.08.2026 11:31 Відповісти

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