Партия Качиньского резко потеряла поддержку: в Польше растут рейтинги антиукраинских сил
Крупнейшая оппозиционная партия Польши "Право и справедливость" (PiS) за месяц потеряла более пяти процентных пунктов поддержки избирателей, в то время как антиукраинские политические силы продолжают наращивать рейтинги.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Opinia24, опубликованные Onet.
Наибольшую поддержку среди польских избирателей сохраняет правящая "Гражданская коалиция", за которую готовы проголосовать 30,3% респондентов. Это на один процентный пункт меньше, чем во время предыдущего опроса.
В то же время рейтинг партии Ярослава Качиньского "Право и справедливость" упал до 17,2%, что означает потерю сразу 5,6 процентных пункта. Зато антиукраинская "Конфедерация" улучшила свой результат до 15,3%, прибавив 1,9 процентных пункта.
Если бы парламентские выборы состоялись сейчас, в Сейм также прошли бы еще одна антиукраинская сила – "Конфедерация польской короны" с 9% поддержки, "Левица" с 7% и партия "Развитие Плюс" экс-премьера Матеуша Моравецкого, набирающая 5,3%.
Авторы исследования отмечают, что наибольшие изменения происходят именно на правом фланге польской политики.
"Наибольшая динамика наблюдается на правом фланге политической сцены. Эта неразбериха в партии "Право и справедливость" явно укрепляет обе "Конфедерации"", - говорится в анализе Opinia24.
Социологи также обращают внимание на то, что "Право и справедливость" демонстрирует самый низкий уровень поддержки потенциальных избирателей за последние годы, тогда как совокупный рейтинг двух "Конфедераций" почти сравнялся с тем уровнем поддержки, который PiS имела еще в июне.
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Це об'єктивна реальність.
Просто треба до неї пристосуватись.
Якщо всі українці завтра виїдуть до Португалії, то економіка Польщі буде післязавтра в повній сраці, а економіка Португалії обжене економіку Іспанії