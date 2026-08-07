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Новости Антиукраинские заявления в Польше Антиукраинская пропаганда в Польше
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Партия Качиньского резко потеряла поддержку: в Польше растут рейтинги антиукраинских сил

В Польше падает рейтинг партии Качиньского, усиливаются антиукраинские силы

Крупнейшая оппозиционная партия Польши "Право и справедливость" (PiS) за месяц потеряла более пяти процентных пунктов поддержки избирателей, в то время как антиукраинские политические силы продолжают наращивать рейтинги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Opinia24, опубликованные Onet.

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Наибольшую поддержку среди польских избирателей сохраняет правящая "Гражданская коалиция", за которую готовы проголосовать 30,3% респондентов. Это на один процентный пункт меньше, чем во время предыдущего опроса.

В то же время рейтинг партии Ярослава Качиньского "Право и справедливость" упал до 17,2%, что означает потерю сразу 5,6 процентных пункта. Зато антиукраинская "Конфедерация" улучшила свой результат до 15,3%, прибавив 1,9 процентных пункта.

Если бы парламентские выборы состоялись сейчас, в Сейм также прошли бы еще одна антиукраинская сила – "Конфедерация польской короны" с 9% поддержки, "Левица" с 7% и партия "Развитие Плюс" экс-премьера Матеуша Моравецкого, набирающая 5,3%.

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Авторы исследования отмечают, что наибольшие изменения происходят именно на правом фланге польской политики.

"Наибольшая динамика наблюдается на правом фланге политической сцены. Эта неразбериха в партии "Право и справедливость" явно укрепляет обе "Конфедерации"", - говорится в анализе Opinia24.

Социологи также обращают внимание на то, что "Право и справедливость" демонстрирует самый низкий уровень поддержки потенциальных избирателей за последние годы, тогда как совокупный рейтинг двух "Конфедераций" почти сравнялся с тем уровнем поддержки, который PiS имела еще в июне.

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выборы (24306) Польша (9690) рейтинг (1676) сейм (105)
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Топ комментарии
+17
Чи фсб руками навроцькогр? Рашка вміє загрібати жар чужими руками, вона на цьому з сотню собак зʼїла давно. Там де добросовісно "шкребуть" завжди вилазять рашистські роги. Вони і в Польщі повилазили за фермерами і трактористами, і зараз стовідсотково копошаться за спинами поляків.
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07.08.2026 11:21 Ответить
+13
73, якась магічна цифра... тягнуться до неї ідіоти...
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07.08.2026 11:19 Ответить
+12
ну чому ж маячня ?

Це об'єктивна реальність.

Просто треба до неї пристосуватись.

Якщо всі українці завтра виїдуть до Португалії, то економіка Польщі буде післязавтра в повній сраці, а економіка Португалії обжене економіку Іспанії
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07.08.2026 11:31 Ответить

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