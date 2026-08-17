Кількість антиукраїнського контенту в польському інформпросторі зросла на 250%, - ЦПД

Кількість антиукраїнського контенту в польському інформпросторі зросла на 250%, повідомили польські посадовці та дослідники.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Зокрема, пропаганда активізувалася на тлі чутливого для польського суспільства питання історичних подій часів Другої світової війни та вкидає в польський інформаційний простір антиукраїнський контент. Росія загострила тему, яка має значний суспільний резонанс у Польщі, та штучно підсилила за допомогою ботів у соціальних мережах.

"Поширення подібних вкидів має на меті штучно збільшити напруження в українсько-польських відносинах. Російська пропаганда, усвідомлюючи важливість стратегічного партнерства між Україною та Польщею, прагне послабити його за допомогою дезінформаційних кампаній та маніпуляцій", - пишуть у ЦПД.

Нагадаємо, сьогодні ми писали про те, що Служба безпеки Швеції нещодавно зірвала операцію російської розвідки. Її метою було вплинути на процес ухвалення рішень у країні, зокрема щодо підтримки України, а також дискредитувати Швецію.

Також читайте: Кремль вербує студентів з окупованих територій на війну проти України, обіцяючи "легкі гроші", – ЦПД