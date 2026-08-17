Кількість антиукраїнського контенту в польському інформпросторі зросла на 250%, - ЦПД
Кількість антиукраїнського контенту в польському інформпросторі зросла на 250%, повідомили польські посадовці та дослідники.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Зокрема, пропаганда активізувалася на тлі чутливого для польського суспільства питання історичних подій часів Другої світової війни та вкидає в польський інформаційний простір антиукраїнський контент. Росія загострила тему, яка має значний суспільний резонанс у Польщі, та штучно підсилила за допомогою ботів у соціальних мережах.
"Поширення подібних вкидів має на меті штучно збільшити напруження в українсько-польських відносинах. Російська пропаганда, усвідомлюючи важливість стратегічного партнерства між Україною та Польщею, прагне послабити його за допомогою дезінформаційних кампаній та маніпуляцій", - пишуть у ЦПД.
Нагадаємо, сьогодні ми писали про те, що Служба безпеки Швеції нещодавно зірвала операцію російської розвідки. Її метою було вплинути на процес ухвалення рішень у країні, зокрема щодо підтримки України, а також дискредитувати Швецію.
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