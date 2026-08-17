Количество антиукраинского контента в польском информационном пространстве выросло на 250%, - ЦПД

Количество антиукраинского контента в польском информационном пространстве выросло на 250%, сообщили польские чиновники и исследователи.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

В частности, пропаганда активизировалась на фоне чувствительного для польского общества вопроса об исторических событиях времен Второй мировой войны и вбрасывает в польское информационное пространство антиукраинский контент. Россия обострила тему, которая имеет значительный общественный резонанс в Польше, и искусственно усилила ее с помощью ботов в социальных сетях.

"Распространение подобных вбросов направлено на искусственное усиление напряженности в украинско-польских отношениях. Российская пропаганда, осознавая важность стратегического партнерства между Украиной и Польшей, стремится ослабить его с помощью дезинформационных кампаний и манипуляций", — пишут в ЦПД.

Напомним, сегодня мы писали о том, что Служба безопасности Швеции недавно сорвала операцию российской разведки. Ее целью было повлиять на процесс принятия решений в стране, в частности относительно поддержки Украины, а также дискредитировать Швецию.

Читайте также: Кремль вербует студентов с оккупированных территорий на войну против Украины, обещая "легкие деньги", – ЦПД