Российские тролли раздувают антиукраинские настроения в Польше, что провоцирует агрессию против украинцев, – Боднар

Российские тролли и антиукраинские силы активно раздувают в соцсетях негатив в отношении украинцев в Польше, что создает почву для случаев физической агрессии. В то же время сами украинцы все активнее фиксируют такие инциденты и добиваются привлечения нарушителей к ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналистам посол Украины в Польше Василий Боднар.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Это дает почву для актов физической агрессии"

По словам дипломата, Украина реагирует на нарушения прав своих граждан через посольство, консульства и Министерство иностранных дел. Однако главной задачей он назвал предотвращение таких случаев.

"Но здесь речь идет скорее о профилактике, чем о борьбе с последствиями", — подчеркнул Боднар.

Отдельной угрозой посол назвал политическую риторику, которая может влиять на отношение польского общества к украинцам, особенно в преддверии парламентских выборов в Польше осенью 2027 года.

"В соцсетях эту тему постоянно раскручивают российские тролли, антиукраинские элементы, и это дает пищу для таких непосредственных актов физической агрессии против граждан Украины", — заявил дипломат.

Украинцы все чаще фиксируют нападения на видео

По словам Боднара, случаи агрессии против украинцев имели место и в 2023–2024 годах, однако раньше далеко не все из них получали огласку. Теперь граждане Украины чаще используют видеофиксацию как способ самозащиты.

"Как только это становится достоянием общественности — следует немедленная реакция. Это дает основания затем отстаивать свои права в суде, когда правонарушителя задерживают и привлекают к ответственности", — пояснил посол.

Он положительно оценил реакцию польских правоохранительных органов и сотрудничество между двумя государствами. По его словам, налажены контакты между министерствами, прокуратурами, полицией и спецслужбами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество антиукраинского контента в польском информационном пространстве выросло на 250%, — ЦПД

В Польше проживают почти 2 млн украинцев

В то же время Боднар призвал не представлять ситуацию односторонне. По его словам, среди почти двух миллионов граждан Украины, проживающих в Польше, также есть те, кто совершает правонарушения и несет за них ответственность.

"Кто-то из украинцев за нарушение попадает в тюрьму, кто-то — под депортацию. Это также дела, о которых нужно говорить", — отметил дипломат.

По словам Боднара, польские власти в настоящее время должным образом реагируют на правонарушения, а украинская сторона благодарна полиции, прокуратуре и другим службам Польши за сотрудничество.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Партия Качиньского резко потеряла поддержку: в Польше растут рейтинги антиукраинских сил