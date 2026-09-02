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Туск о пожарах на оборонных предприятиях в Польше: акт саботажа и возможный поджог
Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал пожары на предприятиях в городе Скаржиско-Каменна и в Люблине в воскресенье, 30 августа, подчеркнув, что речь идет о саботаже и умышленном поджоге.
Об этом он заявил перед началом заседания правительства Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Акт саботажа и поджог
"Если речь идет о пожарах на двух предприятиях — в Люблине и Скаржиско-Каменной, то в случае со Скаржиско-Каменной нет никаких сомнений, что произошел умышленный поджог, то есть акт саботажа", - отметил Туск.
В то же время, по его словам, в случае с Люблином "у нас нет таких доказательств, но, учитывая также характер производства, нельзя исключать, что там также был умышленный поджог".
Что предшествовало
- Ранее стало известно о пожаре на заводе польской компании, производящей беспилотники для польской и украинской армий.
- Национальная прокуратура Польши начала расследование по факту поджога предприятия WB Electronics S.A. в Скаржиско-Каменной, которое производит беспилотники для польской и украинской армий.
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