Защита воздушного пространства Польши: Варшава увеличивает активность F-16 и вертолетов

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил об усилении защиты воздушного пространства страны в связи с недавними провокациями и актами агрессии со стороны России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его сообщении в социальной сети X.

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Польша увеличивает активность авиации

По словам министра, последние недели показали, что российские провокации принимают различные формы. Они также представляют угрозу в районах, которые ранее считались безопасными.

Косиняк-Камыш сообщил, что Польша увеличивает активность своих воздушных сил.

"Мы увеличиваем активность наших воздушных сил, в частности самолетов F-16 и вертолетов", - подчеркнул глава Минобороны Польши.

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Варшава усиливает системы быстрого реагирования

Министр отметил, что Польша постоянно следит за ситуацией на восточной границе.

Кроме того, страна усиливает системы быстрого реагирования, чтобы противостоять угрозам на всей своей территории.

Ранее 3 сентября сообщалось, что с 10 сентября по 9 декабря 2026 года восточная часть Польши попадет в временную зону ограниченного воздушного движения EP R134.

К слову, 3 сентября польские истребители перехватили над Балтийским морем российский разведывательный самолет Ил-20, который летел с выключенными идентификационными устройствами.

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