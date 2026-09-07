Украина не поддержала резолюцию Генассамблеи ООН из-за карты с оккупированным Крымом, отделенным от Украины
Украина не поддержала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, поощряющую использование картографической проекции Equal Earth, поскольку на соответствующей карте временно оккупированный Крым изображен отдельно от остальной территории Украины.
Об этом сообщило Постоянное представительство Украины при ООН, передает Цензор.НЕТ.
На карте Крым обозначен другим цветом и визуально отделен от Украины. В представительстве подчеркнули, что такое изображение противоречит международному праву и резолюциям Генассамблеи ООН о территориальной целостности Украины.
"Украина в принципе не возражает против сути вопроса, поднимаемого в этом проекте резолюции. Однако Украина не может подписаться под проектом резолюции в его нынешнем виде из-за конкретной проблемы, касающейся картографической проекции Equal Earth, упомянутой в тексте", - заявили в представительстве.
Украинская сторона накануне голосования пыталась договориться с авторами документа о компромиссной формулировке соответствующего пункта, однако достичь согласия не удалось.
"Мы сожалеем, что все наши усилия обратиться к авторам этого проекта резолюции вчера и сегодня утром с целью найти компромиссную формулировку по пункту OP8 не принесли результатов", - отметили украинские дипломаты.
Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию 4 сентября. Документ призывает правительства и учреждения использовать проекцию Equal Earth вместо традиционной проекции Меркатора.
За резолюцию проголосовали 164 государства. США выступили против, еще шесть стран, в том числе Украина, воздержались.
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Джерело: https://censor.net/ua/n4022110
ніх*я не пойняв!
україна не проти?
тобто, україну вже привчають до втрати криму?
бо, 164 країни це визнають.
а, хто автор цієї галіматьї?
як географічний півострів, може зображатися островом?
невігластво та ідіократія крокує по планеті!!!
треба терміново перейменувати на півострів трампа!!!