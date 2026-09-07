Україна не підтримала резолюцію Генасамблеї ООН через карту з окупованим Кримом, відокремленим від України

Україна не підтримала резолюцію Генеральної асамблеї ООН, яка заохочує використання картографічної проєкції Equal Earth, оскільки на відповідній карті тимчасово окупований Крим зображений окремо від решти території України.

Про це повідомило Постійне представництво України при ООН, передає Цензор.НЕТ.

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На карті Крим позначений іншим кольором та візуально відокремлений від України. У представництві наголосили, що таке зображення суперечить міжнародному праву та резолюціям Генасамблеї ООН щодо територіальної цілісності України.

"Україна в принципі не заперечує проти суті питання, що порушується в цьому проєкті резолюції. Однак Україна не може підписатися під проєктом резолюції у його нинішньому вигляді через конкретну проблему, що стосується картографічної проєкції Equal Earth, згаданої в тексті", – заявили у представництві.

Українська сторона напередодні голосування намагалася домовитися з авторами документа про компромісне формулювання відповідного пункту, однак згоди досягти не вдалося.

"Ми жалкуємо, що всі наші зусилля звернутися до авторів цього проєкту резолюції вчора та сьогодні вранці з метою знайти компромісне формулювання щодо пункту OP8 не принесли результатів", – зазначили українські дипломати.

Генасамблея ООН схвалила резолюцію 4 вересня. Документ закликає уряди та установи використовувати проєкцію Equal Earth замість традиційної проєкції Меркатора.

За резолюцію проголосували 164 держави. США виступили проти, ще шість країн, серед яких Україна, утрималися.

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