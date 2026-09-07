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Новини Український Крим
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Україна не підтримала резолюцію Генасамблеї ООН через карту з окупованим Кримом, відокремленим від України

Україна не підтримала резолюцію ООН через зображення окупованого Криму окремою територією

Україна не підтримала резолюцію Генеральної асамблеї ООН, яка заохочує використання картографічної проєкції Equal Earth, оскільки на відповідній карті тимчасово окупований Крим зображений окремо від решти території України.

Про це повідомило Постійне представництво України при ООН, передає Цензор.НЕТ.

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На карті Крим позначений іншим кольором та візуально відокремлений від України. У представництві наголосили, що таке зображення суперечить міжнародному праву та резолюціям Генасамблеї ООН щодо територіальної цілісності України.

"Україна в принципі не заперечує проти суті питання, що порушується в цьому проєкті резолюції. Однак Україна не може підписатися під проєктом резолюції у його нинішньому вигляді через конкретну проблему, що стосується картографічної проєкції Equal Earth, згаданої в тексті", – заявили у представництві.

Українська сторона напередодні голосування намагалася домовитися з авторами документа про компромісне формулювання відповідного пункту, однак згоди досягти не вдалося.

"Ми жалкуємо, що всі наші зусилля звернутися до авторів цього проєкту резолюції вчора та сьогодні вранці з метою знайти компромісне формулювання щодо пункту OP8 не принесли результатів", – зазначили українські дипломати.

Генасамблея ООН схвалила резолюцію 4 вересня. Документ закликає уряди та установи використовувати проєкцію Equal Earth замість традиційної проєкції Меркатора.

За резолюцію проголосували 164 держави. США виступили проти, ще шість країн, серед яких Україна, утрималися.

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Автор: 

Крим (12017) ООН (3227) резолюція ООН (42)
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Топ коментарі
+14
Все шо потрібно знати за ООН
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07.09.2026 11:09 Відповісти
+3
будівлю оон треба спалити , ця організація вже непотрібна .
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07.09.2026 11:09 Відповісти
+2
За резолюцію проголосували 164 держави. США виступили проти, ще шість країн, серед яких Україна, утрималися.
Джерело: https://censor.net/ua/n4022110

ніх*я не пойняв!
україна не проти?
тобто, україну вже привчають до втрати криму?
бо, 164 країни це визнають.

а, хто автор цієї галіматьї?
як географічний півострів, може зображатися островом?

невігластво та ідіократія крокує по планеті!!!
треба терміново перейменувати на півострів трампа!!!
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07.09.2026 11:15 Відповісти

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