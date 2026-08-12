NASA під час прямої трансляції сонячного затемнення в Європі показало Крим "російським". ФОТО

Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) під час прямої трансляції повного сонячного затемнення 12 серпня продемонструвало карту, на якій тимчасово окупований Крим візуально зображений "російським".

Про це свідчать кадри з прямого етеру про сонячне затемнення 12 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці інциденту під час астрономічної трансляції

Увечері 12 серпня NASA проводило прямий етер, присвячений проходженню сонячного затемнення над територією Європи та Атлантики. Під час демонстрації глобальної карти переміщення тіні організатори трансляції використали графіку, де межі держав відображалися з урахуванням російських закидів.

Детальніший огляд кадрів трансляції свідчить, що Крим візуально показаний "російським" й графічно відділеним від решти території України.

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Фото: Скриншот: YouTube NASA

Фото: Скриншот: YouTube NASA

Наразі офіційних пояснень чи вибачень від американського космічного відомства не надходило.

Інші аналогічні скандали

Цей інцидент поповнив довгий перелік випадків, коли світові бренди, уряди та медіа припускалися подібних помилок:

У 2018 році за публікацію мапи з "російським" Кримом довелося офіційно перепрошувати британській авторитетній газеті The Times;

У 2021 році після офіційних звернень МЗС України та розголосу американська корпорація Apple виправила карти у своєму застосунку Apple Music for Artists;

У 2023 році карту з окупованим півостровом у складі РФ використали у пропагандистському відеоролику уряду Угорщини;

У 2025 році в ефірі американського телеканалу CBS продемонстрували карту України взагалі без Криму, хоча інші окуповані території півдня та сходу були зафарбовані правильно.

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