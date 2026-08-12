NASA во время прямой трансляции солнечного затмения в Европе показало Крым как "российский". ФОТО

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) во время прямой трансляции полного солнечного затмения 12 августа продемонстрировало карту, на которой временно оккупированный Крым визуально обозначен как "российский".

Об этом свидетельствуют кадры из прямого эфира о солнечном затмении 12 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности инцидента во время астрономической трансляции

Вечером 12 августа NASA проводило прямую трансляцию, посвященную прохождению солнечного затмения над территорией Европы и Атлантики. Во время демонстрации глобальной карты перемещения тени организаторы трансляции использовали графику, где границы государств отображались с учетом российских претензий.

Более подробный анализ кадров трансляции показывает, что Крым визуально представлен как "российский" и графически отделен от остальной территории Украины.

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Фото: Скриншот: YouTube NASA

Фото: Скриншот: YouTube NASA

Пока официальных объяснений или извинений от американского космического ведомства не поступало.

Другие аналогичные скандалы

Этот инцидент пополнил длинный список случаев, когда мировые бренды, правительства и СМИ допускали подобные ошибки:

В 2018 году за публикацию карты с "российским" Крымом пришлось официально извиниться авторитетной британской газете The Times;

В 2021 году после официальных обращений МИД Украины и широкого резонанса американская корпорация Apple исправила карты в своем приложении Apple Music for Artists;

В 2023 году карту с оккупированным полуостровом в составе РФ использовали в пропагандистском видеоролике правительства Венгрии;

В 2025 году в эфире американского телеканала CBS показали карту Украины вообще без Крыма, хотя другие оккупированные территории юга и востока были обозначены правильно.

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