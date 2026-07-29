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Новости Украинский Крым
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Зеленский о Крыме: Земля очень важна, но самое главное - не потерять людей

Правозащитники собрали данные о 260 чиновниках, причастных к репрессиям в Крыму

Обеспечение территориальной целостности в отношении Крыма имеет огромное значение для украинского государства и его наследия, однако безусловным приоритетом при принятии решений является защита жизни граждан.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Fox News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Позиция Зеленского относительно Крыма

Отвечая на вопрос, есть ли Крым на повестке дня, президент сказал: "Жаль- нет. Или пока нет. Посмотрим. Не знаю", и подчеркнул, что вопрос территорий имеет большое значение для Украины.

"Самое главное между нами - это земля, она очень важна. Это наша территория. Это наша история. Речь идет о наших домах. Но самое главное - не потерять людей", - подчеркнул Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25359) Крым (25197) оккупация (10621)
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Топ комментарии
+7
Чонгар, говоришь?
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29.07.2026 09:00 Ответить
+7
Ти переживаєш за людей, котрих роками завозили з московії? Ти і клован переживаєте за людей, котрі тваринно ненавидять Україну і українців?
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29.07.2026 09:20 Ответить
+5
А на завершення цей мудрий блазень додав, що вода мокра, а полум'я гаряче.
Аплодисменти перейшли в овації...
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29.07.2026 09:03 Ответить

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