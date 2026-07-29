Зеленский о Крыме: Земля очень важна, но самое главное - не потерять людей

Обеспечение территориальной целостности в отношении Крыма имеет огромное значение для украинского государства и его наследия, однако безусловным приоритетом при принятии решений является защита жизни граждан.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Fox News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Позиция Зеленского относительно Крыма

Отвечая на вопрос, есть ли Крым на повестке дня, президент сказал: "Жаль- нет. Или пока нет. Посмотрим. Не знаю", и подчеркнул, что вопрос территорий имеет большое значение для Украины.

"Самое главное между нами - это земля, она очень важна. Это наша территория. Это наша история. Речь идет о наших домах. Но самое главное - не потерять людей", - подчеркнул Зеленский.

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