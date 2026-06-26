Украина ежедневно доказывает, что борется за Крым и не забыла о полуострове, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в День крымскотатарского национального флага заверил, что государство ежедневно борется за возвращение всех своих оккупированных территорий и никогда не откажется от Крыма, с которого Россия в 2014 году начала свою агрессию.

Об этом он заявил в обращении, передает Цензор.НЕТ.

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Лишение оккупантов военного плацдарма

Зеленский подчеркнул, что Крым является ключевым элементом общей государственной стратегии обеспечения безопасности и завершения развязанной Россией войны.

"Россия принесла в Украину свою войну сначала именно в Крым, и теперь нашей активностью — санкциями средней дальности против российского оккупанта, нашим планом далекобойных санкций и всеми другими формами давления на агрессора — мы делаем все, чтобы заставить Россию закончить войну и восстановить справедливость. И именно Крым — в центре нашей политики обеспечения справедливости. Россия превратила Крым в плацдарм для захватнических операций против других частей нашего государства и против других стран. Россия очень долго пыталась нормализовать свою войну", — заявил президент.

Глава государства добавил, что сегодня в мире уже нет тех, кто мог бы обвинить Украину в пассивности или забвении своих территорий, ведь ежедневные действия Сил обороны демонстрируют борьбу за восстановление справедливости.

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Справедливость для крымских татар

Зеленский уделил внимание коренному народу полуострова, который исторически перенес огромные страдания от российского и советского режимов, но, несмотря ни на что, остается неотъемлемой частью украинского общества.

"Когда мы это делаем, мы помним, что справедливость для Украины означает справедливость и для крымскотатарского народа. Народа, который был вынужден пережить депортацию и десятилетия издевательств. Народа, который смог вернуться на родину, но чей дом россияне снова попытались отнять. Народа, который сохраняет свою жизненную силу и является неотъемлемой частью нашего общества", — отметил президент.

Отдавая дань уважения голубому флагу с золотой тамгой, Зеленский подытожил, что конечной целью этой борьбы является остановка российской агрессии, освобождение абсолютно всех украинских пленников, которые в настоящее время находятся в российском плену, и обеспечение надежного мира во всей стране.

Свое обращение президент завершил словами поддержки на крымскотатарском языке и традиционным лозунгом: "Qırımtatar Milliy Bayraq künü hayırlı olsun! Слава Украине!".

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