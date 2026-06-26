Украина ежедневно доказывает, что борется за Крым и не забыла о полуострове, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в День крымскотатарского национального флага заверил, что государство ежедневно борется за возвращение всех своих оккупированных территорий и никогда не откажется от Крыма, с которого Россия в 2014 году начала свою агрессию.
Об этом он заявил в обращении, передает Цензор.НЕТ.
Лишение оккупантов военного плацдарма
Зеленский подчеркнул, что Крым является ключевым элементом общей государственной стратегии обеспечения безопасности и завершения развязанной Россией войны.
"Россия принесла в Украину свою войну сначала именно в Крым, и теперь нашей активностью — санкциями средней дальности против российского оккупанта, нашим планом далекобойных санкций и всеми другими формами давления на агрессора — мы делаем все, чтобы заставить Россию закончить войну и восстановить справедливость. И именно Крым — в центре нашей политики обеспечения справедливости. Россия превратила Крым в плацдарм для захватнических операций против других частей нашего государства и против других стран. Россия очень долго пыталась нормализовать свою войну", — заявил президент.
- Глава государства добавил, что сегодня в мире уже нет тех, кто мог бы обвинить Украину в пассивности или забвении своих территорий, ведь ежедневные действия Сил обороны демонстрируют борьбу за восстановление справедливости.
Справедливость для крымских татар
Зеленский уделил внимание коренному народу полуострова, который исторически перенес огромные страдания от российского и советского режимов, но, несмотря ни на что, остается неотъемлемой частью украинского общества.
"Когда мы это делаем, мы помним, что справедливость для Украины означает справедливость и для крымскотатарского народа. Народа, который был вынужден пережить депортацию и десятилетия издевательств. Народа, который смог вернуться на родину, но чей дом россияне снова попытались отнять. Народа, который сохраняет свою жизненную силу и является неотъемлемой частью нашего общества", — отметил президент.
Отдавая дань уважения голубому флагу с золотой тамгой, Зеленский подытожил, что конечной целью этой борьбы является остановка российской агрессии, освобождение абсолютно всех украинских пленников, которые в настоящее время находятся в российском плену, и обеспечение надежного мира во всей стране.
Свое обращение президент завершил словами поддержки на крымскотатарском языке и традиционным лозунгом: "Qırımtatar Milliy Bayraq künü hayırlı olsun! Слава Украине!".
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