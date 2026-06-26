Україна щодня доводить, що бореться за Крим і не забула про півострів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у День кримськотатарського національного прапора запевнив, що держава щодня б'ється за повернення всіх своїх окупованих територій і ніколи не відмовиться від Криму, з якого Росія у 2014 році розпочала свою агресію.

Про це він заявив у зверненні, передає Цензор.НЕТ.

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Позбавлення окупантів військового плацдарму

Зеленський наголосив, що Крим є ключовим елементом у загальній державній стратегії гарантування безпеки та завершення розв'язаної Росією війни.

"Росія принесла в Україну свою війну спочатку саме в Крим, і тепер нашою активністю – санкціями середньої дальності проти російського окупанта, нашим планом далекобійних санкцій та всіма іншими формами тиску на агресора – ми робимо все, щоб примусити Росію до закінчення війни й до відновлення справедливості. І саме Крим – у центрі цієї нашої політики гарантування справедливості. Росія перетворила Крим на плацдарм для загарбницьких операцій проти інших частин нашої держави й проти інших країн. Росія дуже довго намагалася нормалізувати свою війну", - заявив президент.

Глава держави додав, що сьогодні у світі вже немає тих, хто міг би звинуватити Україну у пасивності чи забутті своїх територій, адже щоденні дії Сил оборони демонструють боротьбу за повернення справедливості.

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Справедливість для кримських татар

Зеленський приділив увагу корінному народу півострова, який історично зазнав величезних страждань від російського та радянського режимів, але попри все залишається невіддільною частиною українського суспільства.

"Коли ми це робимо, ми пам’ятаємо, що справедливість для України означає справедливість і для кримськотатарського народу. Народу, що був змушений пройти через депортацію та десятиліття знущань. Народу, який зміг повернутися на батьківщину, але чий дім росіяни знову спробували викрасти. Народу, який зберігає свою життєву силу і є невід’ємною частиною нашого суспільства", - зазначив президент.

Вшановуючи блакитний стяг із золотою тамгою, Зеленський резюмував, що кінцевою метою цієї боротьби є зупинка російської агресії, звільнення абсолютно всіх українських бранців, які наразі перебувають у російській неволі, та гарантування надійного миру всій країні.

Своє звернення президент завершив словами підтримки кримськотатарською мовою та традиційним гаслом: "Qırımtatar Milliy Bayraq künü hayırlı olsun! Слава Україні!".

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