Зеленський про Крим: Земля дуже важлива, але найголовніше - не втратити людей

Забезпечення територіальної цілісності щодо Криму має вагоме значення для української держави та її спадщини, втім безумовним пріоритетом під час ухвалення рішень є захист життя громадян.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю для Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Позиція Зеленського щодо Криму

Президент наголосив, що питання територій має велике значення для України.

"Отже, найголовніше між нами - це земля, вона дуже важлива. Це наша територія. Це наша історія. Йдеться про наші будинки. Але найголовніше - не втратити людей", - наголосив Зеленський.

Також читайте: Україна щодня доводить, що бореться за Крим і не забула про півострів, - Зеленський