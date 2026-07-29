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Новини Український Крим
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Зеленський про Крим: Земля дуже важлива, але найголовніше - не втратити людей

Правозахисники зібрали дані на 260 посадовців, причетних до репресій у Криму

Забезпечення територіальної цілісності щодо Криму має вагоме значення для української держави та її спадщини, втім безумовним пріоритетом під час ухвалення рішень є захист життя громадян.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю для Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Позиція Зеленського щодо Криму

Президент наголосив, що питання територій має велике значення для України.

"Отже, найголовніше між нами - це земля, вона дуже важлива. Це наша територія. Це наша історія. Йдеться про наші будинки. Але найголовніше - не втратити людей", - наголосив Зеленський.

Також читайте: Україна щодня доводить, що бореться за Крим і не забула про півострів, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (26509) Крим (11956) окупація (7003)
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Топ коментарі
+4
А на завершення цей мудрий блазень додав, що вода мокра, а полум'я гаряче.
Аплодисменти перейшли в овації...
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29.07.2026 09:03 Відповісти
+4
Ти переживаєш за людей, котрих роками завозили з московії? Ти і клован переживаєте за людей, котрі тваринно ненавидять Україну і українців?
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29.07.2026 09:20 Відповісти
+3
Чонгар, говоришь?
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29.07.2026 09:00 Відповісти

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