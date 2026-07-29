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Зеленський про Крим: Земля дуже важлива, але найголовніше - не втратити людей
Забезпечення територіальної цілісності щодо Криму має вагоме значення для української держави та її спадщини, втім безумовним пріоритетом під час ухвалення рішень є захист життя громадян.
Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю для Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Позиція Зеленського щодо Криму
Президент наголосив, що питання територій має велике значення для України.
"Отже, найголовніше між нами - це земля, вона дуже важлива. Це наша територія. Це наша історія. Йдеться про наші будинки. Але найголовніше - не втратити людей", - наголосив Зеленський.
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