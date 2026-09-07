Крым на 100% находится в зоне поражения украинских военных, - ВМС

Вся территория Крыма находится в зоне поражения украинских вооруженных сил. Последние три месяца российские ракетоносцы осуществляли запуски прямо с пункта базирования в Новороссийске, не выходя в море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире рассказал пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Он подчеркнул, что поврежденный украинским ударом российский МРК "Аскольд" до сих пор находится в Керчи.

"На причале он сейчас стоит под навесом в Керчи, где его в свое время поразили наши коллеги из Воздушных сил. И, соответственно, пока каких-либо перспектив для него нет, потому что Крым просто находится в зоне поражения на 100%, вся территория. Поэтому пока у него такой статус", — заявил Плетенчук.

Россия не выводит корабли на пусковые позиции

"Последние три месяца все пуски происходили непосредственно с пункта базирования. Действительно, (это – ред.) является очередным российским ноу-хау с целью сохранения своего корабельно-катерного состава. Это рискованно, они это прекрасно понимают и, тем не менее, готовы пойти на эти отчаянные шаги, запускать ракеты прямо из гавани, чтобы не выходить в море", – заявил Плетенчук.

Он пояснил, что это не означает, что гавань может гарантировать стопроцентную защиту.

Что касается того, готовятся ли уже российские корабли и ракетоносцы к ударам крылатыми ракетами, пресс-секретарь отметил, что в ВМС считают, что эта подготовка ведется постоянно.

"В любом случае - 1, 2, 3 дня или неделя - это ведь ничего не меняет в общей картине. Поэтому ракетоносцы остаются в пунктах базирования. В море никто не выходил. Авиация тоже работает в стандартном режиме. Можно сказать, что сегодня у нас было относительно спокойно, по крайней мере ударов по портам и объектам инфраструктуры не было", - сказал Плетенчук.

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