Крим на 100% перебуває в зоні ураження українських військових, - ВМС

Вся територія Криму перебуває в зоні ураження українських військових. Останні три місяці російські ракетоносії здійснювали пуски просто з пункту базування в Новоросійську, не виходячи в море.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Він наголосив, що пошкоджений українським ударом російський МРК "Аскольд" досі перебуває в Керчі.

"На причалі він зараз стоїть під навісом в Керчі, де його уразили свого часу наші колеги з Повітряних сил. І, відповідно, поки що перспектив якихось на нього немає, тому що Крим просто знаходиться в зоні ураження на 100%, вся територія. Тому поки що у нього отакий статус", - заявив Плетенчук.

Росія не виводить кораблі на пускові

"Останні три місяці всі пуски відбувалися безпосередньо з пункту базування. Дійсно, (це, – ред.) є таким черговим російським ноу-хау з метою збереження свого корабельно-катерного складу. Це ризиковано, вони це чудово розуміють і, однак, вони готові піти на ці відчайдушні кроки, запускати ракети прямо з гавані, аби в море не виходити", - заявив Плетенчук.

Він пояснив, що це не означає, що гавань може гарантувати стовідсотковий захист.

Щодо того, чи готуються вже російські кораблі і ракетоносії до ударів крилатими ракетами, речник зазначив, що у ВМС вважають, що ця підготовка відбувається постійно.

"У будь-якому разі - 1, 2, 3 дні чи тиждень - вони ж нічого не змінюють в загальній парадигмі. Тому носії залишаються в пунктах базування. У море ніхто не виходив. Авіація працює теж у стандартному режимі. Можна сказати, що відносно тихо у нас сьогодні було, принаймні ударів по портах і об'єктах інфраструктури не було", - сказав Плетенчук.

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