Украина получила более 4700 единиц энергетического оборудования с начала года, - Минэнерго

С начала 2026 года Украина получила от международных партнеров 4736 единиц оборудования для поддержки энергосистемы. Речь идет о генераторах, трансформаторах, блочно-модульных котельных, когенерационных установках, котлах и прочем оборудовании.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

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В ближайшее время ожидается поступление еще 767 генераторов, 266 трансформаторов и 123 единиц другого оборудования, в частности котлов, блочно-модульных котельных и когенерационных установок. Всего это еще 1156 единиц техники.

С начала года со складов энергетического хаба в регионы отправили 589 грузов гуманитарной помощи общим весом 5,6 тыс. тонн. Среди переданного оборудования - 3305 генераторов, 257 трансформаторов и 190 блочно-модульных котельных, когенерационных установок и котлов.

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Помощь Украине в этом году оказывали страны ЕС и другие международные партнеры, среди которых США, Канада, Япония, Германия, Франция, Польша, Норвегия, Швеция, Турция и ряд других государств и международных организаций.

Всего с марта 2022 года при координации Минэнерго в Украину поступило 2557 гуманитарных грузов с энергетическим оборудованием общим весом более 32,5 тыс. тонн. Более 29,5 тыс. тонн этой помощи уже распределены между регионами.

С начала полномасштабного вторжения энергетическую гуманитарную помощь Украине оказали 41 страна. Донорами выступают как правительства государств, так и энергетические предприятия.

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