Україна отримала понад 4700 одиниць енергетичного обладнання з початку року, - Міненерго

З початку 2026 року Україна отримала від міжнародних партнерів 4736 одиниць обладнання для підтримки енергосистеми. Йдеться про генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки, котли та інше обладнання.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

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Найближчим часом очікується надходження ще 767 генераторів, 266 трансформаторів та 123 одиниць іншого обладнання, зокрема котлів, блочно-модульних котелень і когенераційних установок. Загалом це ще 1156 одиниць техніки.

З початку року зі складів енергетичного хабу до регіонів відправили 589 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою 5,6 тис. тонн. Серед переданого обладнання – 3305 генераторів, 257 трансформаторів та 190 блочно-модульних котелень, когенераційних установок і котлів.

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Допомогу Україні цього року надавали країни ЄС та інші міжнародні партнери, серед яких США, Канада, Японія, Німеччина, Франція, Польща, Норвегія, Швеція, Туреччина та низка інших держав і міжнародних організацій.

Загалом із березня 2022 року за координації Міненерго до України надійшло 2557 гуманітарних вантажів з енергетичним обладнанням загальною вагою понад 32,5 тис. тонн. Понад 29,5 тис. тонн цієї допомоги вже розподілили між регіонами.

Від початку повномасштабного вторгнення енергетичну гуманітарну допомогу Україні надала 41 країна. Донорами виступають як уряди держав, так і енергетичні підприємства.

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