В Польше судят экс-главу полиции Шимчика из-за взрыва гранатомета, подаренного в Украине

В Варшаве начался суд над бывшим главнокомандующим польской полицией генерал-инспектором Ярославом Шимчиком в связи со взрывом гранатомета в штаб-квартире ведомства в декабре 2022 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24, дело рассматривает Районный суд Варшавы-Мокотова. Процесс проходит в закрытом режиме.

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Шимчику предъявлены два обвинения. Первое касается хранения переносного оружия в виде гранатомета без соответствующего разрешения.

Второе - непреднамеренное создание угрозы жизни и здоровью многих людей, а также имуществу.

Инцидент произошел в декабре 2022 года в кабинете тогдашнего руководителя польской полиции. Там взорвался гранатомет, который Шимчик привез из Украины после официального визита и, как сообщалось, считал сувенирным подарком.

Обвинения по этому делу бывшему главному командующему полицией Польши были предъявлены в июле 2025 года.

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