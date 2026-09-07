У Польщі судять ексглаву поліції Шимчика через вибух подарованого в Україні гранатомета

У Варшаві розпочався суд над колишнім головним командувачем польської поліції генерал-інспектором Ярославом Шимчиком через вибух гранатомета у штаб-квартирі відомства у грудні 2022 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24, справу розглядає Районний суд Варшави-Мокотова. Процес проходить у закритому режимі.

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Шимчику висунули два звинувачення. Перше стосується володіння переносною зброєю у вигляді гранатомета без відповідного дозволу.

Друге – неумисного створення загрози для життя і здоров’я багатьох людей та майна.

Інцидент стався у грудні 2022 року в кабінеті тодішнього керівника польської поліції. Там вибухнув гранатомет, який Шимчик привіз з України після офіційного візиту та, як повідомлялося, вважав сувенірним подарунком.

Звинувачення у цій справі колишньому головному командувачу поліції Польщі висунули у липні 2025 року.

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