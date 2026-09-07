Эстония усиливает защиту от российских киберугроз, - ЦПД

Эстония усиливает киберзащиту государственного сектора и ограничивает поступление писем с российских серверов.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

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С сентября электронные письма с российских серверов и адресов с доменом ".ru" не будут поступать напрямую в государственные учреждения Эстонии.

Такие сообщения будут автоматически перенаправляться в карантин для дополнительной проверки.

Министр юстиции и цифровых технологий Эстонии Лийза Пакоста пояснила, что это необходимо для защиты государственных учреждений от кибератак.

Решение Эстонии связано с стремительным ростом масштабов киберугроз. Число DDoS-атак в стране увеличилось с 484 в 2023 году до 580 в 2024-м и 756 в 2025-м. Пакоста отметила, что значительная часть этих кибератак связана именно с Россией.

Напомним, что ЦПД уже сообщал об усилении кибератак на западные страны. В частности, российские и пророссийские хакерские группировки систематически атакуют государственные ресурсы и критическую инфраструктуру Норвегии, Канады и Румынии.

"Такие атаки являются частью более широкой кампании России, которая использует киберпространство как один из ключевых инструментов гибридной войны против европейских государств - от DDoS-атак и кражи данных до попыток парализовать работу госучреждений и критической инфраструктуры. Именно поэтому Эстония вводит дополнительные меры для усиления киберзащиты страны от российских угроз", - пишут в ЦПД.

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