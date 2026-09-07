Естонія посилює захист від російських кіберзагроз, - ЦПД

Естонія посилює кіберзахист держсектору та обмежує надходження листів із російських серверів.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Із вересня електронні листи з російських серверів та адрес із доменом ".ru" не надходитимуть безпосередньо до державних установ Естонії.

Такі повідомлення автоматично перенаправлятимуться до карантину для додаткової перевірки.

Міністерка юстиції та цифрових технологій Естонії Лійза Пакоста пояснила, що це необхідно для захисту держустанов від кібератак.

Рішення Естонії пов’язане зі стрімким зростанням масштабів кіберзагроз. Кількість DDoS-атак у країні збільшилася з 484 у 2023 році до 580 у 2024-му та 756 у 2025-му. Пакоста зазначила, що значна частина цих кібератак пов’язана саме з Росією.

Нагадаємо, що ЦПД уже повідомляв про посилення кібератак на західні країни. Зокрема, російські та проросійські хакерські угруповання систематично атакують державні ресурси й критичну інфраструктуру Норвегії, Канади та Румунії.

"Такі атаки є частиною ширшої кампанії Росії, яка використовує кіберпростір як один із ключових інструментів гібридної війни проти європейських держав - від DDoS-атак і викрадення даних до спроб паралізувати роботу держустанов та критичної інфраструктури. Саме тому Естонія запроваджує додаткові заходи задля посилення кіберзахисту країни від російських загроз", - пишуть у ЦПД.

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