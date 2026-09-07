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Новости Объявление воздушной тревоги Нарушение ТЦК прав человека
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ТЦК не могут проводить оповещения во время тревог, - Гончаренко интерпретирует ответ Минобороны. ДОКУМЕНТ

Работа ТЦК во время воздушной тревоги

Военнослужащие ВСК не имеют права проводить мероприятия по оповещению во время тревог.

Такой ответ получила Временная следственная комиссия на свое письмо с рекомендациями. Об этом сообщил председатель ВСК, народный депутат от партии "Евросолидарность" Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что ответили в Минобороны?

Как отмечается, законодательством не предусмотрены остановка, удержание или задержание граждан Украины в общественных местах или препятствование их передвижению к укрытиям.

"Учитывая ситуацию с безопасностью в Украине, подобная практика мобилизации могла быть не только не предусмотренной законом, но и реально опасной как для военнослужащих, так и для военнообязанных.

Благодаря ВСК теперь есть четкий ответ - такая практика не предусмотрена законом. И Временная следственная комиссия будет и в дальнейшем работать, чтобы действия ВСК не ставили под угрозу жизнь украинских граждан", - отметил Гончаренко.

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Ответ Минобороны Гончаренко
Ответ Минобороны Гончаренко

Автор: 

Минобороны (10075) Гончаренко (587) воздушная тревога (914) ТЦК (1346)
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Топ комментарии
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07.09.2026 15:46 Ответить
+6
Їх не можна! Хто ж тоді буде херню на форумі писати...
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07.09.2026 15:49 Ответить
+5
Чергова п'янь патякає з зариганого дивана
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07.09.2026 16:04 Ответить

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