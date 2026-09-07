ТЦК не могут проводить оповещения во время тревог, - Гончаренко интерпретирует ответ Минобороны. ДОКУМЕНТ

Военнослужащие ВСК не имеют права проводить мероприятия по оповещению во время тревог.

Такой ответ получила Временная следственная комиссия на свое письмо с рекомендациями. Об этом сообщил председатель ВСК, народный депутат от партии "Евросолидарность" Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что ответили в Минобороны?

Как отмечается, законодательством не предусмотрены остановка, удержание или задержание граждан Украины в общественных местах или препятствование их передвижению к укрытиям.

"Учитывая ситуацию с безопасностью в Украине, подобная практика мобилизации могла быть не только не предусмотренной законом, но и реально опасной как для военнослужащих, так и для военнообязанных.

Благодаря ВСК теперь есть четкий ответ - такая практика не предусмотрена законом. И Временная следственная комиссия будет и в дальнейшем работать, чтобы действия ВСК не ставили под угрозу жизнь украинских граждан", - отметил Гончаренко.

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