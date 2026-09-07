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ТЦК не можуть проводити заходи оповіщення під час тривог, - Гончаренко трактує відповідь Міноборони. ДОКУМЕНТ

Робота тцк під час повітряної тривоги

Військовослужбовці ТЦК не мають дозволу проводити заходи оповіщення під час тривог.

Таку відповідь отримала Тимчасова слідча комісія на свій лист з рекомендаціями. Про це повідомив голова ТСК, нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відповіли в Міноборони?

Як зазначається, законодавством не передбачені зупинка, утримання або затримання громадян України в публічних місцях або їхнє перешкоджання руху до укриттів.

"Беручи до увагу безпекову ситуацію в Україні, подібна практика мобілізації могла бути не тільки не передбаченою законом, а ще й реально небезпечною як для військовослужбовців, так і для військовозобов'язаних.

Завдяки ТСК тепер є чітка відповідь - така практика не передбачена законом. І Тимчасова слідча комісія буде й надалі працювати, щоб дії ТЦК не ставили під загрозу життя українських громадян", - зазначив Гончаренко.

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Відповідь Міноборони Гончаренку
Відповідь Міноборони Гончаренку

Автор: 

Міноборони (7324) Гончаренко Олексій (530) повітряна тривога (1031) ТЦК та СП (1380)
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Топ коментарі
+17
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07.09.2026 15:46 Відповісти
+10
Їх не можна! Хто ж тоді буде херню на форумі писати...
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07.09.2026 15:49 Відповісти
+10
Чергова п'янь патякає з зариганого дивана
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07.09.2026 16:04 Відповісти

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