ТЦК не можуть проводити заходи оповіщення під час тривог, - Гончаренко трактує відповідь Міноборони. ДОКУМЕНТ

Військовослужбовці ТЦК не мають дозволу проводити заходи оповіщення під час тривог.

Таку відповідь отримала Тимчасова слідча комісія на свій лист з рекомендаціями. Про це повідомив голова ТСК, нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відповіли в Міноборони?

Як зазначається, законодавством не передбачені зупинка, утримання або затримання громадян України в публічних місцях або їхнє перешкоджання руху до укриттів.

"Беручи до увагу безпекову ситуацію в Україні, подібна практика мобілізації могла бути не тільки не передбаченою законом, а ще й реально небезпечною як для військовослужбовців, так і для військовозобов'язаних.

Завдяки ТСК тепер є чітка відповідь - така практика не передбачена законом. І Тимчасова слідча комісія буде й надалі працювати, щоб дії ТЦК не ставили під загрозу життя українських громадян", - зазначив Гончаренко.

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