По материалам СБУ 10 лет тюрьмы получил агент РФ, который занимался поджогами в Одесской области в 2024 году

На основании доказательств, собранных контрразведкой и следователями Службы безопасности, российский агент, которого СБУ разоблачила в октябре 2024 года при совершении поджогов в Одесской области, был приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Как выяснило расследование, осужденным является завербованный врагом местный безработный. В поле зрения российских спецслужб мужчина попал, когда искал "легкие" заработки в Telegram-каналах.

В одном из таких чатов с ним связался представитель РФ и предложил деньги за поджоги административных зданий и автомобилей украинских военных.

Установлено, что, следуя инструкциям врага, его сообщник изготовил легковоспламеняющиеся смеси и сначала поджог здание местного сельсовета.

Находясь на месте преступления, он заснял возгорание на камеру телефона для последующего "отчета" российскому заказчику.

Далее злоумышленник устроил возгорание внедорожника ВСУ, который был задействован для выполнения служебных задач.

Сотрудники СБУ задержали агента "по горячим следам". В ходе обысков у него был изъят мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности в интересах страны-агрессора.

По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

препятствование законной деятельности ВСУ в особый период,

умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога,

террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц.

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