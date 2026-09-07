За матеріалами СБУ 10 років тюрми отримав агент РФ, який займався підпалами на Одещині у 2024 році

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 10 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав російський агент, якого СБУ викрила у жовтні 2024 року на підпалах в Одеській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Подробиці

Як з’ясувало розслідування, засудженим є завербований ворогом місцевий безробітний. До уваги російських спецслужбістів чоловік потрапив, коли шукав "легкі" заробітки в Телеграм-каналах.

В одному з таких чатів на нього вийшов представник РФ і запропонував гроші за підпали адмінбудівель та авто українських воїнів.

Встановлено, як за інструкцією ворога його поплічник виготовив легкозаймисті суміші і спочатку підпалив будівлю місцевої сільради.

Перебуваючи на місці злочину, він зафіксував загоряння на камеру телефону для подальшого "звіту" російському замовнику.

Далі зловмисник спричинив загоряння позашляховика ЗСУ, який був залучений до виконання службових завдань.

Співробітники СБУ затримали агента "по гарячих слідах". Під час обшуків у нього вилучено мобільний телефон із доказами підривної діяльності в інтересах країни-агресора.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період,

умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу,

терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

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