Искусство тех, кто отдал жизнь за свободу: в Киеве открылась выставка "Голос Присутствия"

К 35-й годовщине Дня независимости Украины в магазине ABRAMS открылась выставка "Голос Присутствия". Экспозиция объединила работы десяти художников, которые создавали современную украинскую культуру, защищали Украину и отдали жизнь в борьбе за её свободу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интернет-страницу магазина ABRAMS

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Независимость имеет свою цену

"Украинская независимость не возникла в один день — это результат борьбы поколений людей, которые поставили целью своей жизни право Украины быть свободной. Поколения сменились, но эта борьба продолжается и по сей день", — говорится в сообщении.

"Именно поэтому сегодня, к 35-му Дню Независимости, мы открываем выставку "Голос Присутствия", цель которой — напомнить: независимость имеет свою цену — она возможна только благодаря сознательным действиям неравнодушных людей", — подчеркнули организаторы.

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Кто представлен в экспозиции

Экспозиция объединяет работы десяти художников – Романа Тарасюка, Мирославы Копчи, Ильи Вартиванова, Константина Гузенко, Максима Емеца, Максима Кривцова, Юрия Костишина, Максим Бурда, Игорь Ходжаниязов и Кирилл Гринев — все они творили культуру современной Украины, боролись за ее свободу и отдали в этой борьбе самое ценное — жизнь.



Художественные работы будут представлены рядом с биографиями, чтобы каждый имел возможность ближе познакомиться с авторами – узнать, какими они были, что замечали и что считали важным запечатлеть.

Где можно увидеть работы?

Выставка представлена в магазине ABRAMS с 24.08 по 24.09 и открыта для свободного посещения в рабочее время магазина.

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