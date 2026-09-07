Мистецтво тих, хто віддав життя за свободу: у Києві триває виставка "Голос Присутності"

До 35-го Дня Незалежності України у магазині ABRAMS відкрили виставку "Голос Присутності". Експозиція об’єднала роботи десятьох митців, які творили сучасну українську культуру, захищали Україну та віддали життя у боротьбі за її свободу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтернет-сторінку магазині ABRAMS

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Незалежність має ціну

"Українська Незалежність не виникла одного дня – це результат боротьби покоління людей, які взяли за мету життя право України бути вільною. Покоління змінилися, та ця боротьба триває і дотепер", - ідеться в повідомленні.

"Саме тому сьогодні, до 35-го Дня Незалежності, ми відкриваємо виставку "Голос Присутності", що має на меті нагадати: незалежність має ціну – вона можлива лише завдяки свідомим діям небайдужих людей", - наголосили організатори.

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Хто представлений в експозиції

Експозиція обʼєднує роботи десятьох митців – Роман Тарасюк, Мирослава Копча, Ілля Вартиванов, Костянтин Гузенко, Максим Ємець, Максим Кривцов, Юрій Костишин, Максим Бурда, Ігор Ходжаніязов і Кирило Гриньов – усі вони творили культуру сучасної України, виборювали її свободу та віддали у цій боротьбі найцінніше – життя.



Мистецькі роботи існуватимуть у просторі поруч із біографіями, щоб кожен мав можливість більше пізнати авторів – дізнатися, якими вони були, що помічали та вважали важливим закарбувати.

Де можна побачити твори?

Виставка представлена у магазині ABRAMS з 24.08 по 24.09 та доступна для вільного відвідування у робочий час магазину.

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