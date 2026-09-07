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Взятка за строительство в Луцке: ВАКС назначил депутату залог в размере 4 млн грн

ВАКС назначил залог в размере 4 млн грн депутату Волынского облсовета

7 сентября Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в отношении депутата Волынского областного совета, которого подозревают в получении неправомерной выгоды за содействие в строительстве многоквартирного дома в Луцке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на САП.

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"7 сентября 2026 года следственный судья применил меру пресечения в отношении депутата Волынского областного совета (председателя одной из фракций)", — говорится в сообщении.

Его подозревают в получении неправомерной выгоды за содействие в строительстве многоквартирного жилого дома в г. Луцке.

Суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 4 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.

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Автор: 

депутат (3342) залог (638) Луцк (634) Волынская область (1162) Луцкий район (63)
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