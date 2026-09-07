Взятка за строительство в Луцке: ВАКС назначил депутату залог в размере 4 млн грн

7 сентября Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в отношении депутата Волынского областного совета, которого подозревают в получении неправомерной выгоды за содействие в строительстве многоквартирного дома в Луцке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на САП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"7 сентября 2026 года следственный судья применил меру пресечения в отношении депутата Волынского областного совета (председателя одной из фракций)", — говорится в сообщении.

Его подозревают в получении неправомерной выгоды за содействие в строительстве многоквартирного жилого дома в г. Луцке.



Суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 4 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Франковского депутата Скиданчука взяли под стражу по делу о 60 тыс. грн взятки: может выйти под залог в 266 тыс. грн. ФОТО

Что предшествовало