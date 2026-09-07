Взятка за строительство в Луцке: ВАКС назначил депутату залог в размере 4 млн грн
7 сентября Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в отношении депутата Волынского областного совета, которого подозревают в получении неправомерной выгоды за содействие в строительстве многоквартирного дома в Луцке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на САП.
"7 сентября 2026 года следственный судья применил меру пресечения в отношении депутата Волынского областного совета (председателя одной из фракций)", — говорится в сообщении.
Его подозревают в получении неправомерной выгоды за содействие в строительстве многоквартирного жилого дома в г. Луцке.
Суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 4 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.
Что предшествовало
- 19 декабря 2025 года сообщалось, что в помещении Луцкого горсоветапроводятся следственные действия, на месте работают правоохранители.
- По данным следствия, председатель одной из депутатских фракций Волынского областного совета, который также является бывшим народным депутатом, в сговоре с председателем этой же фракции в Луцком городском совете обратился к пользователю земельного участка в Луцке (также экс-нардепу) с просьбой предоставить неправомерную выгоду в размере 30 тыс. долл. США.
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