Хабар за будівництво у Луцьку: ВАКС призначив депутату 4 млн грн застави

Вищий антикорупційний суд 7 вересня застосував запобіжний захід до депутата Волинської обласної ради, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за сприяння у будівництві багатоквартирного будинку в Луцьку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на САП.

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"07 вересня 2026 року слідчий суддя застосував запобіжний захід до депутата Волинської обласної ради (голови однієї із фракцій)", - ідеться в повідомленні.

Його підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за сприяння у здійсненні будівництва в м. Луцьку багатоквартирного житлового будинку.



Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 4 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

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