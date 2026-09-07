Хабар за будівництво у Луцьку: ВАКС призначив депутату 4 млн грн застави
Вищий антикорупційний суд 7 вересня застосував запобіжний захід до депутата Волинської обласної ради, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за сприяння у будівництві багатоквартирного будинку в Луцьку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на САП.
"07 вересня 2026 року слідчий суддя застосував запобіжний захід до депутата Волинської обласної ради (голови однієї із фракцій)", - ідеться в повідомленні.
Його підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за сприяння у здійсненні будівництва в м. Луцьку багатоквартирного житлового будинку.
Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 4 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.
Що передувало
- 19 грудня 2025 року повідомлялося, що у приміщення Луцької міськради відбуваються слідчі дії, на місці працюють правоохоронці.
- За даними слідства, голова однієї з депутатських фракцій Волинської обласної ради, який також є колишнім народним депутатом, у змові з головою цієї ж фракції у Луцькій міській раді висловив прохання користувачу земельної ділянки у Луцьку (також екснардепу) надати неправомірну вигоду у розмірі 30 тис. дол. США.
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